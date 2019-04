Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έκλεψε την μπάλα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό κι έδωσε την ασίστ πίσω από την πλάτη στον ΝτεΣόν Τόμας, ο οποίος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα στα μέσα της πρώτης περιόδου.

.@Nick_Calathes15 steals, passes and @DT1UpNComin throws it DOWN #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lOUT2Zy8mm

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Απριλίου 2019