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Εφές - Μπαρτσελόνα: Sold out για το 2-0 οι Τούρκοι! (pic)

Το  Sinan Erdem θα είναι κατάμεστο στον αποψινό (19/4, 20:15) αγώνα της Αναντολού Εφές με την Μπαρτσελόνα αφού οι Τούρκοι ανακοίνωσαν sold out λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τους Καταλανούς.  

Εφές - Μπαρτσελόνα: Sold out για το 2-0 οι Τούρκοι! (pic)

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Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στο Final 4 κι απόψε θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο κατάμεστο Sinan Erdem. 

Η Εφές ανακοίνωσε sold out κι έτσι στο γήπεδο δεν θα πέφτει... καρφίτσα.

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