Εφές - Μπαρτσελόνα: Sold out για το 2-0 οι Τούρκοι! (pic)

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στο Final 4 κι απόψε θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο κατάμεστο Sinan Erdem.

Η Εφές ανακοίνωσε sold out κι έτσι στο γήπεδο δεν θα πέφτει... καρφίτσα.

Bu akşam evimizde @FCBbasket ile oynayacağımız #EuroLeague #Playoff 2. karşılaşmamızın biletleri tükenmiştir. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunan @mobilet gişesinde de bilet satışı olmayacaktır. Yoğun ilgileri için tüm taraftarlarımıza teşekkürler! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/ydyOK34eBs

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 19 Απριλίου 2019