Τρομερά πράγματα από τον Ουλανόβας στο διπλό της Ζαλγκίρις επί της Φενερμπαχτσέ! Ο φόργουορντ της Ζαλγκίρις, σημείωσε 20 πόντους (9/10 διπ., 0/1 τριπ., 2/2 βολές), πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ, έκλεψε 1 φορά και συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague.

Edgaras #Ulanovas scored 20 points and made the final basket, as #Zalgiris handed @FBBasketbol ther first home loss of the @EuroLeague season! pic.twitter.com/V9OCJtU6i4

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) April 18, 2019