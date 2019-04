Ο Αμερικανός σέντερ της ρωσικής ομάδας εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ασίστ του Νάντο Ντε Κολό, πάτησε γερά και δεν... πτοήθηκε από την προσπάθεια του Γάλλου σέντερ να τον ανακόψει.

Αντίθετα έγινε ένα... ωραιότατο poster για τα highlights της βραδιάς.

.@NandoDeColo with the disguise pass to @SirHines who rises HIGH for the finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6nOnUWSsAp

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Απριλίου 2019