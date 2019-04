Ο Σέρβος γκαρντ πήρε από το... χέρι την Εφές και την οδήγησε στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο Game 1.

Ο 25χρονος παίκτης μέτρησε 21 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, συγκέντρωσε 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και βγήκε MVP.

