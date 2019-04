Αποθεώνει Σάρας ο GM της Φενέρ: «Μπορεί να προπονήσει οπουδήποτε, οποτεδήποτε» (pic)

Μπορεί τα πράγματα να μην εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε στο Game 1 με την Φενέρ ο Σάρας, αλλά έχει κερδίσει την αναγνώριση από όλους, με βάση την πορεία της Ζαλγκίρις τις τελευταίες δύο σεζόν.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της τούρκικης ομάδας μίλησε στη λιθουανική «15min.lt» και έπλεξε το εγκώμιο του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

«Ξέροντας πως δουλεύει η αγορά του ΝΒΑ και το ενδιαφέρον που υπήρχε το προηγούμενο καλοκαίρι, η σεζόν αυτή αποδεικνύει ξανά πως είναι ένα καλό prospect για οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο. Ο Σάρας έχει δείξει πως είναι σίγουρα ένας προπονητής που ανήκει στην ελίτ της Ευρώπης και μπορεί να προπονήσει οπουδήποτε, οποτεδήποτε», ανέφερε ο Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι.

Gherardini on Jasikevicius NBA market value: "Knowing how NBA works & the interest before last summer, season like this recognizes him again that he is a prospect for any team in the world. Saras showed that he is definitely elite coach in Europe & can coach anywhere any moment."

