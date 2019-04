Ο Τζέφρι Τέιλορ κέρδισε εύκολα τον προσωπικό του αντίπαλο, δεν φοβήθηκε την παρουσία του Γιώργου Παπαγιάννη και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση...

Jeffery Taylor drives through traffic to SLAM it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Yw7jCoCad8

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Απριλίου 2019