Ο Σλοβένος βρίσκεται στην Μαδρίτη ώστε να σταθεί στο πλευρό της Ρεάλ στις δύο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ανέφερε, «ήρθα να στηρίξω τη Ρεάλ, αισθάνομαι σα να γεννήθηκα στη Μαδρίτη. Πιστεύω ότι η σειρά θα λήξει 3-0 υπέρ της Ρεάλ».

17 Απριλίου 2019