Ρεάλ-Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Ντόντσιτς στη Μαδρίτη! (vids)

Μέχρι πέρυσι ήταν στο παρκέ και βοηθούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης να περάσει στο Final 4 στη σειρά των playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Φέτος έκανε το μεγάλο άλμα στο ΝΒΑ και πλέον είναι... επισκέπτης στο WiZink Center! Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ, ο Σλοβένος σούπερ σταρ γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση από τους φίλους της Ρεάλ.

An award and tribute video for @luka7doncic on his return to @RMBaloncesto #GameON pic.twitter.com/InHlL005Vq

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Απριλίου 2019