Εφές - Μπαρτσελόνα 75-68: Η τάπα του Ντάνστον που «έκοψε» τις ελπίδες των Καταλανών (vid)

Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ωστόσο στο τέλος χαλάρωσε και λίγο ήθελε να τιμωρηθεί.

Η Μπαρτσελόνα μείωσε σε 71-66, είχε και τη μπάλα στην κατοχή της όμως ο Κρις Σίνγκλετον λίγο πριν σκοράρει είδε τον Μπράιαν Ντάνστον να τον κόβει στα ίσα και να μαζί να κόβει και τις ελπίδες των Καταλανών.

The block to seal the game?

Bryant Dunston came up clutch in defense to help @AnadoluEfesSK take Game One #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MrJEpafPqG

