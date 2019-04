Η Εφές υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Game 1 της σειράς των playoffs και ο Σμιτς έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight κάνοντας poster τον Μπράιαντ Ντάνστον.

Δείτε τη φάση

Take it to the shot blocker!@Rolands_Smits shows no fear and DRIVES for the slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/JI78KTsSSO

