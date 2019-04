Η Ζαλγκίρις θα τιμήσει τον Καζλάουσκας (pic)

Το 1999 η λιθουανική ομάδα τάραξε τα ευρωπαϊκά... νερά κατακτώντας την Euroleague υπό την καθοδήγηση του Γιόνας Καζλάουασκας.

με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 ετών, η Ζαλγκίρις αποφάσισε να τιμήσει τον προπονητή εκείνης της ομάδας.

Στο Game 3 με τη Φενέρμπαχτσε θα ανεβάσει λάβαρο στην οροφή του γηπέδου με το όνομα του Γιόνας Καζλάουσκας.

Coach Jonas #Kazlauskas, who guided #Zalgiris to a #EuroLeague triumph in 1999, will have his jersey raised to the rafters of @ZalgirioArena during the halftime of the game on Tuesday, as the club celebrates the 20-year anniversary of the historic win! pic.twitter.com/eWMIqap4vJ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 17 Απριλίου 2019