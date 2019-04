Ο Σέρβος γκαρντ ολοκλήρωσε τος υποχρεώσεις του με τους Κινγκς και επέστρεψε στην Ευρώπη, αλλά όχι στην πατρίδα του.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς βρίσκεται στην Τουρκία ώστε να σταθεί στο πλευρό της Φενέρμπαχτσε στη σειρά με την Ζαλγκίρις.

Φυσικά και αποθεώθηκε..

Mr Bogdan Bogdanovic is in the building pic.twitter.com/RD2wSwAqld

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 16 Απριλίου 2019