Ο Αμερικανός τεχνικός λίγο μετά το τέλος της προπόνησης στη Μαδρίτη όπου ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ ακολούθησε μέρος του προγράμματος, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο πολεμιστής μας Γκιστ φάνηκε σε καλή κατάσταση. Μάλλον να παίξει αύριο»

Our warrior, James Gist, looked good. Could be a go for tomorrow. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 16 Απριλίου 2019