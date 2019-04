Ο γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο, που είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, έγραψε στο twitter: «Δεν περίμενα να είναι τόσο αποτελεσματικός στην Ευρώπη τόσο σύντομα. Αλλά ο Ρικ Πιτίνο είναι σπουδαίος κόουτς! Δεν έχει σημασία που είσαι, η σπουδαιότητα είναι πάντα μέσα σου».

Didn't think he'd be as effective in Europe this quick. But Rick Pitino is a great coach! Doesn't matter where you're at greatness is in you always

— James Nunnally (@AllorNunn21) 16 Απριλίου 2019