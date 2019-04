Ο αρχηγός των Λιθουανών έχει να αγωνιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου αλλά έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τη σειρά των προημιτελικών. Παρόλα αυτά η συμμετοχή του εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολη...

Paulius Jankunas, who didn’t play since February 28, is travelling to Istanbul with Zalgiris. But his status is doubtful for first two games vs Fenerbahce.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 15 Απριλίου 2019