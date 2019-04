Μάικ Τζέιμς: Ένας παιχταράς που «παλεύει» με λάθος τρόπο...

Το ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας παίκτης προικισμένος με μπόλικο ταλέντο είναι κάτι που διακρίνεται πολύ εύκολα και ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα το αμφισβητήσουν. Για το αν είναι ο ηγέτης που ο ίδιος που φαντάζεται ότι είναι υπάρχουν αμφιβολίες, που ενισχύθηκαν ακόμα μια σεζόν.

Η Αρμάνι Μιλάνο απέτυχε και πάλι, το ποιοτικό της ρόστερ δεν κατάφερε να την βγάλει ασπροπρόσωπη και αυτό έγινε έχοντας στην σύνθεση της τον κορυφαίο ατομικά παίκτη της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ έψαξε το καλοκαίρι μια ομάδα για να ηγηθεί της προσπάθειας της και παρόλο που κατάφερε ατομικά να κάνει αίσθηση, η χρονιά κλείνει και πάλι με φτωχή ευρωπαϊκή συγκομιδή και αποτυχημένα για εκείνον. Πριν από μερικούς μήνες, η Euroleague Greece είχε θέσει το ερώτημα για το αν θα καταφέρει να γίνει ο ηγέτης που φαντάζεται ο Τζέιμς και η απάντηση είναι και πάλι σκληρή για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Προσπάθησε, πήρε πάνω του την ομάδα του, έκανε μερικές σπουδαίες εμφανίσεις, βγήκε πρώτος σε πόντους και βαθμούς αξιολόγησης στην Euroleague, αλλά τίποτα από αυτά δεν ήταν αρκετό για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλει να είναι ηγέτης μέσα στο παρκέ, το είχε πει και με τον καλό και με τον... κακό τρόπο, αλλά η προσωπική του στατιστική δεν τον βοηθάει να κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα και αυτό είναι κάτι που δυσκολεύεται να κατανοήσει.

ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΡΟΠΟ

Ο Μάικ Τζέιμς έχει καταφέρει να επιδείξει το ταλέντο του με τον καλύτερο τρόπο στο ευρωπαϊκό μπασκετικό κοινό. Από την Λαμποράλ Κούτσα και το 2014 που συστήθηκε για τα καλά, πήρε την ευκαιρία του στον Παναθηναϊκό και δεν την άφησε να πάει χαμένη. Εκμεταλλεύτηκε τις καλές του εμφανίσεις και επέστρεψε στην Αμερική και το ΝΒΑ για να δοκιμάσει την τύχη του. Έπαιξε για τους Σανς και τους Πέλικανς, δεν κατάφερε να βρει αυτά που ήθελε και η επιστροφή στους πράσινους, έφερε νέες προκλήσεις στο προσκήνιο, ενώ έκλεισε την καριέρα του στην Ελλάδα με ένα ακόμα πρωτάθλημα. Μεταξύ πολλών δημοσιευμάτων και αρκετής δράσης στο twitter, αγαπημένη του συνήθεια, ο Τζέιμς επέλεξε να πάει στην Αρμάνι Μιλάνο και να βάλει την υπογραφή του σε μια νέα επιτυχημένη εποχή για την ιταλική ομάδα.

Η απόφαση του έγινε με γνώμονα το που θα μπορέσει να είναι το πρώτο βιολί της ομάδας του και αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο μέσα στο παρκέ. Αν κάποιος είχε αμφιβολία γι' αυτήν, του την έλυσε όταν διαφώνησε με τον προπονητή του και μετά την κριτική που δέχτηκε απάντησε βάζοντας στην εξίσωση παίκτες που έχουν αποδείξει μέσα στο παρκέ την αξία τους.

«Είστε τρελοί. Μου λέτε ότι κανένας δεν έχει αναστατωθεί σε τάιμ άουτ. Αν το κάνει ο Γιουλ, ο Σπανούλης, ο Καλάθης, ο Ντε Κολό, συμβαίνει επειδή είναι καλοί ηγέτες και θέλουν να κερδίσουν, αλλά όταν εγώ είμαι παθιασμένος είναι επειδή εγώ και ο προπονητής δεν τα πάμε καλά».

Για τον Τζέιμς είναι πολύ σημαντικό να είναι εκείνος που θα πάρει τα εύσημα σε μια επιτυχία για την ομάδα του και αυτό το έχει κάνει σαφές. Δεν ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό για να μην είναι στην ίδια... πρόταση με τον Νικ Καλάθη, που αποδεδειγμένα είναι ο ηγέτης των πρασίνων, και αυτό που μετράει για εκείνον είναι να αποθεώνεται στα καλά αποτελέσματα. Αλλά αν τα αποτελέσματα δεν είναι εκείνα που όλοι περιμένουν, τι θα πρέπει να γίνει;

Y’all really crazy. Mean to tell me nobody ever got a lil upset at a timeout. If llull, Spanoulis, Calathes, de colo etc do it, it’s because they a good leader and want to win but when I’m passionate it’s because me and the coach don’t get a long. Fuck outta here

— Mike James (@TheNatural_05) 30 Νοεμβρίου 2018