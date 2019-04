Δύο θέσεις στις δέκα κορυφαίες ασίστ της Euroleague κατέκτησε ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ!

Ο Καλάθης δημιούργησε δύο πολύ ωραίες φάσεις, με αποδέκτες τους Παπαπέτρου και Γκιστ!

«Διπλοί» ήταν και οι Μαρσελίνιο Χουέρτας και Φακούντο Καμπάτσο, ενώ το βίντεο ολοκληρώνουν οι Μάικ Τζέιμς, Κόρι Χίγκινς, Ντόγκους Οζντεμιρόγλου, και Στέφαν Γιόβιτς.

Dimes for days

Here are the Top 10 Assists from the regular season pic.twitter.com/DvAkmxKe62

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Απριλίου 2019