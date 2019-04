Αντίστροφα μετράμε για τα playoffs της Euroleague.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα video ενόψει των σπουδαίων ματς που έρχονται και μας έβαλε στο κλίμα με εντυπωσιακές φάσεις από τη regular season.

To video δεν θα μπορούσε να έχει Νικ Καλάθη.

Just another basketball playoffs, or...maybe not? #F4GLORY pic.twitter.com/9eLel8U48k

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Απριλίου 2019