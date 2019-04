Σαρπ και Σέλεφ αναβίωσαν την τριποντάρα του 2004! (vids)

Συγκεκριμένα η Μακάμπι ήθελε μόνο τη νίκη προκειμένου να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου στο ΤΟΡ-16 και να πάρει το εισιτήριο για το Final 4. Απέμεναν δύο δευτερόλεπτα για το τέλος και οι Λιθουανοί είχαν το προβάδισμα με 94-91. Όμως ο Γκουρ Σέλεφ με μια baseball πάσα κατάφερε να βρει με ακρίβεια τον Ντέρικ Σαρπ, ο οποίος ευστόχησε στο τρίποντο της... ζωής του για το 94-94! Στον έξτρα χρόνο η Μακάμπι κατάφερε να νικήσει με 107-99 και να «τσεκάρει» την πρόκριση για την τελική φάση.

Οι δύο παλαίμαχοι παίκτες βρέθηκαν και πάλι στο παρκέ και... αναβίωσαν τη συγκεκριμένη φάση, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία της διοργάνωσης!

Δείτε τι έκαναν τώρα...

On this day 15 years ago (April 8th 2004) the miracle came to life.

Here is the reenactment, take 1

8 Απριλίου 2019