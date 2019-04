Ο Ουέμπερ έφτασε μέχρι το καλάθι της Νταρουσάφακα, αλλά εκεί βρήκε μπροστά του τον Έρικ, που τον έκοψε εντυπωσιακά ψηλά και χάρισε ένα από τα highlight του παιχνιδιού, μέχρι τώρα.

Have you seen a ball go so far away after a block? @MEasy_50 take a bow #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GTF01XWhuy

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Απριλίου 2019