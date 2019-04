Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Γκραν Κανάρια για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague και ο Αμερικανός άσος κάρφωσε εντυπωσιακά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Audi Dome του Μονάχου.

Δείτε τη φάση

The rim is still shaking...

@DevinBooker31 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fNCLrNRKgp

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Απριλίου 2019