Απίθανο: Ο Μιλάκνις υποκλίθηκε στον Γιασικεβίτσιους την ώρα του timeout! (vid)

Η Ζάλγκιρις πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της έξι σερί νίκες στην EuroLeague και το «διπλό» στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ συνδυάστηκε με την πρόκριση στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε!

Ο Σάρας οδήγησε τη Ζάλγκιρις στα playoffs και παράλληλα άφησε εκτός συνέχειας τον Ολυμπιακό ενώ κατά τη διάρκεια του τελευταίου timeout, ο Αρτούρας Μιλάκνις υποκλίθηκε στον προπονητή του, πριν γίνουν όλοι μια αγκαλιά!

