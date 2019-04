Καλωσόρισε την Μπασκόνια στα playoffs η Euroleague! (pic)

«Τρέλα» επικρατεί την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, καθώς η πρόκριση για πολλές ομάδες δεν είναι μόνο στο... χέρι τους, αλλά και σε αυτό των άλλων.

Κάτι τέτοιο έγινε και με την Μπασκόνια, η οποία μπορεί να ηττήθηκε από την ΤΣΣΚΑ (82-78), ωστόσο προκρίθηκε στα playoffs, χάρη στην νίκη της Αναντολού Εφές επί της Αρμάνι Μιλάνο (101-95) και η διοργανώτρια αρχή την καλωσόρισε στην επόμενη φάση.

The Milan loss means that @Baskonia is heading to The Playoffs!#TheRaceIsON pic.twitter.com/8lwRprBnLa

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Απριλίου 2019