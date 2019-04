Ο Βραζιλιάνος γκαρντ ύψωσε στον Ντιόπ, ο οποίος τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα, κάνοντας το 53-62 στο 1:32 για το τέλος της τρίτης περιόδου στη Μόσχα.

Δείτε τη φάση

.@eliimane throws it down on the CSKA defence after a nice dish from @Huertas09 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wwd6NII2Vr

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Απριλίου 2019