EuroLeague: «Παναθηναϊκός, η πιο πετυχημένη ομάδα του 21ου αιώνα»! (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο πολυνίκης κόουτς της EuroLeague ο οποίος οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση πέντε πρωταθλημάτων Ευρώπης (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) συμμετείχε στο εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ για τον Νικ Καλάθη και τους αδελφούς Γιαννακόπουλους, ξεκαθαρίζοντας on camera πως «ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτα απ' όλα ο κύριος Παύλος».

«Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έμεινε στη ιστορία ως μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του μπάσκετ αφού καθιέρωσε τον Παναθηναϊκό στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης μαζί με τα αδέλφια του, τους κυρίους Θανάση και Κώστα. Μπορώ να πω πως ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε έναν τέτοιο άνθρωπο κοντά μας, έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμος να μας βοηθήσει. Θέλω να πω άλλη μια φορά πως ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτα απ' όλα ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στη συγκεκριμένη δημοσίευση, η EuroLeague χαρακτηρίζει στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter τον Παναθηναϊκό ως την πιο επιτυχημένη ομάδα του αιώνα.

The most successful EuroLeague team this century

The Giannakopoulos family built an empire and were adored by all associated with @paobcgr

Watch 'Guardian of a Legacy' now https://t.co/Se7L2Cwybl pic.twitter.com/mrd7JuJ7j7

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Απριλίου 2019