Παναθηναϊκός: Δεν... χάνει σχεδόν ποτέ από τη Μπουντούτσνοστ! (pics & vids)

Σίγουρα το όνομα της Μπουντούτσνοστ δεν προκαλεί δέος. Ούτε τώρα, ούτε και τις προηγούμενες φορές που την αντιμετώπισαν οι «πράσινοι» στην EuroLeague, κάτι που φαίνεται από τους αριθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η σημερινή (4/4, 21:00) αναμέτρηση του ΟΑΚΑ θα είναι η 9η μεταξύ των δύο ομάδων και η τέταρτη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με το σκορ να είναι 7-1 υπέρ των «πρασίνων». Πριν μπει στην ζωή του Παναθηναϊκού η EuroLeague, έναν χρόνο μετά τη συμμετοχή του στην SuproLeague την σεζόν 2000-2001, οι δύο ομάδες είχαν «διασταυρώσει» τα... ξίφη τους στην φάση των «16» της EuroLeague (υπό την αιγίδα της FIBA ακόμα) του 2000. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη πρόκριση με 2-1 στη σειρά των best of three και αυτή η νίκη των Μαυροβούνιων έμελλε να ήταν και η μοναδική σε σύνολο οκτώ αναμετρήσεων απέναντι στην ελληνική ομάδα.

Από εκεί και πέρα, το «τριφύλλι» μετράει πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στην ομάδα από το Μαυροβούνιο, εκ των οποίων οι δύο ως γηπεδούχος και οι τρεις ως` φιλοξενούμενος. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε την 1η Νοεμβρίου 2001 και πιο συγκεκριμένα στην πρώτη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στην EuroLeague υπό την αιγίδα -τότε- της Uleb και μετά την... επανάσταση που είχε κάνει με την παρουσία του στην SuproLeague της σεζόν 2000-2001.

Όταν άνοιξε ο δρόμος για το δεύτερο αστέρι...

Στη φάση των «16» ενόψει του Final 4 της Θεσσαλονίκης το 2000, ο Παναθηναϊκός είχε τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου του με 13-3 ρεκόρ και θα αντιμετώπιζε με πλεονέκτημα έδρας την Μπουτνούτσνοστ η οποία ήταν 4η στον όμιλο του Ολυμπιακού με 7-9 ρεκόρ. Κακή ομάδα δεν ήταν. Όμως λίγοι ήταν εκείνοι που δεν θα έβαζαν το χέρι τους στην φωτιά για την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δικαιώθηκαν πανηγυρικά!

Στο πρώτο ματς της σειράς στο ΟΑΚΑ στις 29/2/2000, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά... άνοιξε το σκορ (1-0) κερδίζοντας τους Μαυροβούνιους με 65-59. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έκανε ό,τι ήθελε (18π., 6ασ., 2κλ.) ενώ εξαιρετική δουλειά είχε κάνει και ο... σχεδόν άχαστος Φώτσης (5/6δίπ.) Η Μπουντούτσνοστ ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και βάλθηκε να το αποδείξει στο δεύτερο ματς της σειράς, όπου δύο... μετέπειτα «πράσινοι» έφεραν την σειρά στα ίσια (1-1). Πρώτος και καλύτερος ο... φοβερός και τρομερός Ντέγιαν Τομάσεβιτς (28π., 11/13δίπ.) ενώ ο Βλάντο Στσεπάνοβιτς είχε 15 πόντους. Μέχρι εκεί... Στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Όντεντ Κάτας βγήκε μπροστά (24π., 5/11τρ., 4ρ., 4ασ.), ο Τζόνι Ρότζερς τον συμπλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (17π., 4/7τρ., 6ρ.) και ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 78-61 για το 2-1 στη σειρά και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η μισή... Α1 στην Μπούντουτσνοστ

Το ματς στο ΟΑΚΑ ήταν για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 91-82 με τους Φραγκίσκο Αλβέρτη (21π., 2/4τρ.) και Ντέγιαν Μποντιρόγκα (20π., 6/8δ., 8/11β.) να κάνουν «όργια» και τον Κόρεϊ Άλμπανο (11π.) να τους ακολουθεί. Μάλιστα στο ρόστερ της Μπουντούτσνοστ υπήρχαν έξι παίκτες που πέρασαν από το ελληνικό πρωτάθλημα (Μπάκιτς, Σμίλιανιτς, Σέκουλιτς, Κουζμάνοβιτς, Γεστρατίγεβιτς, Πεϊτσίνοβιτς) εκ των οποίων οι τρεις από το... Μαρούσι (Μπάκιτς, Σμίλιανιτς, Σέκουλιτς)! Και να 'ταν μόνο αυτό; Μεταξύ τους και ο... νυν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Ντέγιαν Ράντονιτς, ο οποίος ωστόσο δεν είχε χρησιμοποιηθεί από τον Ζόραν Σρετένοβιτς σε εκείνο το παιχνίδι.

Στις 17 Ιανουαρίου 2002 οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στον δεύτερο γύρο και δη στο «Centar Moraca» της Ποντγκόριτσα, όπου ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα παρέδωσε ένα ακόμα show! Οι «πράσινοι» είχαν κερδίσει σχετικά εύκολα με 84-72 και ο Σέρβος σούπερ σταρ μέτρησε 29 πόντους με 8/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/11 βολές και 5 ριμπάουντ. Ο Αλβέρτης είχε προσθέσει άλλους 14 πόντους (3/5δ., 1/3τρ.) ενώ ο Γιάννης Γιαννούλης είχε μετρήσει 12 πόντους με 5/6 δίποντα. Για την Μπουντούτσνοστ, ο Ιγκόρ Ρακότσεβιτς (24π.) πάλευε μόνος του.

Έβλεπαν εφιάλτες με τον «Μπάτμαν» οι Μαυροβούνιοι

Οι δύο ομάδες δεν άργησαν να διασταυρώσουν τα ξίφη τους. Ήταν στην πρεμιέρα της αμέσως επόμενης σεζόν και με τον Παναθηναϊκό να φέρει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Μόνο που το ματς είχε διεξαχθεί στο κλειστό του Σπόρτιγκ και αυτό λόγω των έργων που είχαν ξεκινήσει στο ΟΑΚΑ ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στην αναμέτρηση της 1ης Νοεμβρίου 2002 όπου πήρε το βάπτισμα του πυρός στην EuroLeague ο Κώστας Τσαρτσαρής, έλαμψε το άστρο του Αντώνη Φώτση και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-71! Ο «Μπάτμαν» είχε επιστρέψει από το ΝΒΑ και είχε φροντίσει να το φέρει στα Πατήσια έχοντας στην πρεμιέρα 25 πόντους (7/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/4 βολές) και 9 ριμπάουντ. Ο Μίντλετον είχε ακολουθήσει με άλλους 15 πόντους (7/10δίπ.) ενώ για την Μπουντούτσνοστ είχε πετύχει 18 πόντους ο... μετέπειτα παίκτης του Ολυμπιακού, Ιβάν Κόλιεβιτς.

Ο Φώτσης δεν αρκέστηκε μόνο στο παιχνίδι του α' γύρου, αλλά φρόντισε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του και στην αναμέτρηση του «Centar Moraca» για την 8η αγωνιστική εκείνης της σεζόν. Πώς; Με... άλλους 25 πόντους έχοντας 6/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Βέβαια εκείνος που «καθάρισε» στο τέλος ήταν ο Γιάκα Λάκοβιτς με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να φτάσουν στη νίκη με 92-84. Ο Αλβέρτης πέτυχε άλλους 15 πόντους, ενώ από 14 πόντους είχαν οι Κουτλουάι και ΜακΝτόναλντ. Από την Μπουντούτσνοστ, εκείνο το βράδυ είχε ξεχωρίσει ο Αμερικανός Τζον Μπράουν (16π.)

Last but not least η φετινή αναμέτρηση όπου ο Παναθηναϊκός είχε σημειώσει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη με σκορ 72-67 και έκτοτε έπρεπε να περάσουν τέσσερις ολόκληροι μήνες ώστε να επιστρέψει στην Αθήνα με κάποιο «διπλό». Ήταν το παιχνίδι όπου οι «πράσινοι» είχαν από τις λίγες φορές καλό ποσοστό στα τρίποντα (45% με 9/20) και τον ΝτεΣόν Τόμας (14π.) να μετράει 4/5 έξω από τα 6.75 μέτρα. Καλή ήταν η παρουσία του Παπαπέτρου (13π.) ενώ είχε «αγγίξει» το double-double ο Νικ Καλάθης (10π., 9ασ.)