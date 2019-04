Η κανονική διάρκεια της Euroleague θέλει μια αγωνιστική για να φτάσει στο τέλος της και τρεις θέσεις παραμένουν ανοιχτές και περιμένουν τα τελευταία ματς για να συμπληρωθούν. Τα σενάρια πολλά και Φενέρμπαχτσε, ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι με το βλέμμα σε άλλα ματς, για να μάθουν τον αντίπαλο τους στα playoffs.

Ποιοι θα καταφέρουν τελικά να προκριθούν;

How will the road look after Round 30?#TheRaceIsON pic.twitter.com/VlOkIaWMnS

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Απριλίου 2019