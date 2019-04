Η 30η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Ολυμπιακός παίζουν το... τελευταίο τους χαρτί για την πρόκριση στην οκτάδα της Euroleague!

To «τριφύλλι» υποδέχεται την αποκλεισμένη Μπουντούτσνοστ (04/03, 21:00) για την τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θέλει με την βοήθεια του κόσμου να φτάσει στη νίκη.

Οι «ερυθρόλευκοι», επίσης στην έδρα τους, αντιμετωπίζουν την επίσης αποκλεισμένη Νταρουσάφακα (05/04, 21:30) με μόνο σκοπό το καλό αποτέλεσμα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 30η αγωνιστική.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (04/03, 20:00, 26-08)

In the mid-1990s, @Baskonia started the process of growing from a well-respected club in Spanish basketball to one of the biggest powerhouses in Europe! https://t.co/gzUzVCzIhY pic.twitter.com/10Ok8DO7VI — EuroLeague (@EuroLeague) 1 Απριλίου 2019

Ο Χίγκινς έχει 27/27 βολές, ο Βορόντσεβιτς 13/13, ο Ντε Κολό 11/11 και ο Ροντρίγκεθ 10/10.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ με 1.072 στη διοργάνωση.

Ο Κλάιμπερν είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης (17.9β.) και 3ος σε ριμπάουντ (7.31) ανά ματς.

Ο Χίγκινς είναι 2ος σκόρερ με 15.0 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό είναι 5ος σε πόντους με 14.1 ανά παιχνίδι.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (205) και 11ος σε ριμπάουντ (1.113).

Ο Χουέρτας έχει 19/19 βολές και ο Βιλντόζα 13/13.

Ο Πουαριέ είναι 1ος ριμπάουντερ φέτος με 8.1 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.3.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (04/03, 20:30, 17-8)

Ο Μπομπουά έχει σερί 23 εύστοχων βολών και ο Ντάντσον 9.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.4) ανά παιχνίδι.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.3.

Ο Ντάνστον είναι 3ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (220). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (374).

Ο Τζέιμς είναι 1ος σκόρερ φέτος με 19.9 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 6.5 ασίστ ανά ματς και 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.8 βαθμούς.

Ο (τραυματίας) Γκουντάιτις είναι 4ος σε ριμπάουντ με 7.1 ανά αγώνα, 5ος σε τάπες με 1.0 και 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.7 βαθμούς.

Ο Μίτσοφ θέλει 10 ασίστ για να φτάσει τις 400.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (04/03, 21:00, 5-0)

The MVP from March...@Nick_Calathes15 has literally done a little bit of everything to make sure his team bounced back from a difficult situation #GameON pic.twitter.com/KgEGiOCMGc — EuroLeague (@EuroLeague) 1 Απριλίου 2019

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.6) και 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα. Συνολικά είναι 8ος σε ασίστ (969) και έχει 258 κλεψίματα (5ος).

Ο Παπαγιάννης είναι 2ος σε δίποντα (75.44%) και ο Αντετοκούνμπο 3ος (72.97%).

Ο Γκιστ με 23 ακόμα πόντους φτάνει τους 2.000.

Ο Κόουλ έχει διψήφιο αριθμό πόντων σε 16 από τα 17 τελευταία ματς.

Ο Μπελ έχει 8/8 βολές.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (04/03, 22:00, 18-1)

.@bczalgiris continue the incredible run @Aaron_White30 (14pts) played a HUGE part as they got one over a fellow playoff chasing team on the road #GameON pic.twitter.com/srxjZtdiNC — EuroLeague (@EuroLeague) 31 Μαρτίου 2019

Ο Τόμπκινς έχει 10/10 βολές.

Ο Αγιόν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.3 ανά αγώνα.

Ο Καμπάτσο είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.777) και 3ος σκόρερ (2.990π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 6ος σκόρερ με 2.834 πόντους και 6ος πασέρ με 1.024 ασίστ.

Ο Γκριγκόνις έχει 54/54 βολές και ο Μιλάκνις 10/10.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.733) και 4ος σκόρερ (2.966π.) στο θεσμό.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (05/04, 20:45, 6-12)

Ο Ντατόμε έχει 13/13 βολές και ο Ντίξον 11/11.

Ο Βέσελι είναι 3ος σε ranking με 19.3 βαθμούς κατά μέσο όρο και 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Μέλι με 12 πόντους ακόμα φτάνει τους 1.500, οι Κάλινιτς και Γκριν με 3 και 23, αντίστοιχα, τους 1.000.

Ο Ο' Μπράιαντ έχει 11/11 βολές.

Ο Τάιους είναι 4ος σε τάπες με 1.1 ανά ματς και συνολικά έχει 208.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (05/04, 21:00, 1-0)

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.61%.

Ο Γιόβιτς κατέχει το ρεκόρ στις ασίστ, αφού έχει μοιράσει 19.

Ο Έρικσον έχει 15/15 βολές.

Ο Όλιβερ με 8 ασίστ φτάνει τις 100 στην Euroleague.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (05/04, 21:30, 2-1)

David Blatt welcomes back his old squad A team which the current @olympiacosbc manager achieved so much success with But friendships will be on hold as the former coach will battle it out for a precious win that could seal a postseason place #TheRaceIsON pic.twitter.com/YlbsHDvPcT — EuroLeague (@EuroLeague) 2 Απριλίου 2019

Ο Ουίλιαμς - Γκος έχει σερί 11 εύστοχων βολών.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 2ος σε ριμπάουντ με 8.0 ανά αγώνα, 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.4) και 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.8 βαθμούς.

Ο (τραυματίας) Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.414 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.991 πόντους στη διοργάνωση. Θέλει 9 ακόμη πόντους, για να γίνει ο δεύτερος, μετά τον Ναβάρο, που φτάνει τους 4.000.

Ο Πρίντεζης είναι 6ος ριμπάουντερ (1.215) και 5ος σκόρερ με 2.903 πόντους.

Ο Ντάγκλας είναι 3ος σκόρερ με 14.9 πόντους ανά αγώνα κι είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.7.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.3 ανά παιχνίδι.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΧΙΜΚΙ (05/04, 22:00, 5-2)

Aquest divendres, a les 21h, ens visita el @Khimkibasket al Palau Blaugrana Així va ser el partit disputat el passat mes de novembre a Moscou (80-87) #ForçaBarça! pic.twitter.com/eX2kOuhQAp — Barça Basket (@FCBbasket) 2 Απριλίου 2019

Ο Χάνγκα έχει 18/18 βολές και ο Πάνγκος 10/10.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.404).

Ο Ερτέλ είναι 3ος σε ασίστ με 1.150.

Ο Μπλάζιτς με 26 πόντους φτάνει τους 1.000.

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (23.3) και στο σύστημα αξιολόγησης (23.2β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει χάσει περίπου τη μισή σεζόν (14 ματς) δεν μπορεί να μπει στην... κούρσα για τους κορυφαίους.

Ο Κρόκερ έχει 21/21 βολές και ο Μάρκοβιτς 10/10.

Ο Μίκι είναι 4ος σκόρερ με 14.5 πόντους κατά μέσο όρο κι είναι 5ος σε τάπες με 1.0 ανά ματς.

Ο Τζένκινς θέλει 25 πόντους για να φτάσει τους 1.000.