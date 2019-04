Όταν ο Πιτίνο έγινε έξαλλος στο time out και έλεγε: «Καθίστε κάτω!» (vids)

Μάλιστα ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε την κίνηση να σηκωθεί πριν ολοκληρώσει αυτά που έλεγε με αποτέλεσμα να του φωνάξει ακόμα περισσότερο λέγοντας: «Κάθισε κάτω!» ενώ θέλοντας να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο έπαιζαν έλεγε: «Σταματήστε να παίρνετε γαμ...ένα και ηλίθια σουτ!»

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο...

Rick Pitino's Panathinaikos timeouts are my new favorite thing. This one probably resonates with all coaches: "Stop taking stupid fucking shots, and get stops." #EuroLeague pic.twitter.com/vSBhMSRJ7o

