Όπως είναι γνωστό το πρωί της Δευτέρας (1/4) πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι μήνες.

Η «EuroLeague Players Association‏» ευχήθηκε στον Βασίλη Σπανούλη γράφοντας στα social media: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και ελπίζουμε η επέμβαση να πήγε καλά».

We wish @V_Spanoulis a speedy recovery, and hope that the surgery procedure went well! #elplayers pic.twitter.com/ElPEVzoeC6

