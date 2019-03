Συγκεκριμένα θέλησε να... ηρεμήσει τους φίλους της ομάδας μετά την ήττα από το Περιστέρι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μην ανησυχείτε, θα είμαστε έτοιμοι την Πέμπτη. Απλά ελάτε νωρίς και δώστε τον καλύτερό σας εαυτό!»

Δείτε το σχετικό tweet του προπονητή του Παναθηναϊκού

Don’t worry Panathinaikos, we will be ready on Thursday. Just make sure you arrive early and give us Your Best!

— Rick Pitino (@RealPitino) 31 Μαρτίου 2019