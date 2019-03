Λάνγκφορντ: «Τσαντιστήκαμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε»

Ο Κιθ Λάνγκφορντ παρακολουθούσε το σουτ του Ρούντι Φερνάντεθ μέχρι που είδε την μπάλα να... σκίζει το διχτάκι και να βάζει άδοξο τέλος στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού απέναντι στην κάτοχο του θρόνου της EuroLeague.

Τέλος, μπήκε και στο νικηφόρο σερί που είχε «χτίσει» ο Παναθηναϊκός με έξι συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, σερί που είχε συμπέσει με την επιστροφή του Λάνγκφορντ στην αγωνιστική δράση.

Ο 35χρονος σούτινγκ γκαρντ υπενθύμισε με το «καλημέρα» πόσο σημαντική ήταν η απουσία του κι άφησε ανακουφισμένους τους ανθρώπους της ομάδας που είχαν φοβηθεί πως ίσως χάσει την χρονιά.

Σε ένα ΟΑΚΑ που δεν υπήρχε άδειο κάθισμα η καλή εμφάνιση του Λάνγκφορντ των 14 πόντων (3ριμπ., 3κλεψ., 2 ασ.) «έσβησε», αφού το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για την ομάδα του. Ο Αμερικανός ήταν αυτός που στα 58'' έκανε το +3 (73-70) με τζαμπ σουτ, ωστόσο μετά τις χαμένες βολές του Γιώργου Παπαγιάννη ήρθε το «σκοτωμένο» τρίποντό του.

Με τη διαφορά να αγγίζει και το +18 στο πρώτο ημίχρονο, η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Ρούντι Φερνάντεθ και η Ρεάλ Μαδρίτης «πάγωσε» το γήπεδο.

«Πονάει, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο καθήκον μας»

Στα αποδυτήρια του «πράσινου» στρατοπέδου το κλίμα ήταν βαρύ και τα κεφάλια «σκυμμένα». Ο Κιθ Λάνγκφορντ παραδέχτηκε πως όλοι είναι... νευριασμένοι με αυτό που έγινε, ωστόσο η πρόκρισή τους περιμένει και πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει την τελευταία αγωνιστική: «Όλοι έχουμε τσαντιστεί, έχουμε νευριάσει με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα στο παιχνίδι, αλλά έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι και πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε.

Έρχεται, η επόμενη βδομάδα και περιμένουμε την Μπουντούτσνοστ (4/4, 21:00). Η σκέψη μας πρέπει να είναι στο γεγονός ότι είμαστε κοντά στην πρόκριση στα playoffs και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο καθήκον μας. Πονάει να χάνεις με αυτό τον τρόπο σίγουρα, αλλά προχωράμε».

Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2YczKHfhiU

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Μαρτίου 2019