«Το foul or not to foul» τελικά;

«To foul or not to foul? This is the question...»

Διαχρονικά στο παγκόσμιο μπάσκετ, αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα στο οποίο κανείς δεν έχει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την φιλοσοφία του κάθε προπονητή και την επιλογή που κάνει σε κάθε περίσταση. Με την διαφορά στο +2 η ομάδα η οποία αμύνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα έχει δύο επιλογές. Φάουλ για το ενδεχόμενο της ισοφάρισης ώστε να έχει την τελευταία επίθεση και να κρατάει την τύχη του αγώνα στα χέρια της ή ρίσκο με μια καλή άμυνα και την ελπίδα να μην δεχτεί τρίποντο που θα την ρίξει στο καναβάτσο;

Προπονητής δεν είμαι. Όμως είμαι ξεκάθαρα υπέρ του πρώτου ενδεχόμενου. Αν κάποιο ματς είναι αδιάφορο στο οποίο δεν κρίνεται κάτι, τότε ναι. Δοκιμάζεις την άμυνα. Όμως σε ένα παιχνίδι όπου διακυβεύεται μια πρόκριση (ασχέτως αν θα την πάρει ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Μπουντούτσνοστ) τότε πας σε πιο «safe» επιλογές.

Ξαναλέω. Αυτό αποτελεί προσωπική και μόνο άποψη. Από εκεί και πέρα, ο Ρικ Πιτίνο, με ξεκάθαρα Αμερικάνικη λογική (σ.σ. ξεχνάει κανείς την επιλογή του Γκρεγκ Πόποβιτς στους τελικούς Μαϊάμι-Σαν Αντόνιο να μην κάνει φάουλ με αποτέλεσμα να χάσει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα;) επέλεξε να παίξει άμυνα και... ό,τι βγει. Για να λέμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, η άμυνα των παικτών του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετική. Οδήγησαν τον Ρούντι Φερνάντεθ σε ένα «σκοτωμένο» σουτ, το οποίο άλλες 1.000 φορές να επιχειρήσει εντελώς μόνος του στην προπόνηση και χωρίς καμία πίεση, θα αστοχήσει τις... 1.001!

Όμως το πήρε (όπως το πήρε και με τον τρόπο που το πήρε) το σουτ. Και μπήκε. Αυτό μετράει και αυτό «γράφτηκε» στο τελικό σκορ. Και με αυτό το σουτ, στέρησε τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να «κλειδώσει» την πρόκριση στα playoffs μία αγωνιστική πριν από το τέλος. Μετά το τέλος ο Ρικ Πιτίνο υπερασπίστηκε την επιλογή του (και καλά έκανε) αλλά δεν ξέρω εάν και εφόσον το επιλέξει ξανά σε ανάλογη περίσταση στο μέλλον...

Ουσιαστικά δεν ήταν ο Ρούντι ο κύριος υπεύθυνος για την ήττα και το γεγονός ότι η μπάλα κατέληξε στο καλάθι, αλλά το εντελώς διαφορετικό πρόσωπο που έδειξαν οι «πράσινοι» από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Ξαναλέω. Ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί στα playoffs. Θεωρώ αδιανόητο να μην κερδίσει την επόμενη εβδομάδα την Μπουντούτσνοστ, ειδικά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ασχέτως εάν γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ με αποτέλεσμα να «σπάσει» το νικηφόρο σερί που «έτρεχε» τον τελευταίο μήνα.

Άλλωστε οι Μαυροβούνιοι δεν είναι... Ρεάλ και σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας θα είναι πολύ μικρός. Όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, επιβεβαίωσε κάτι το οποίο δεν φάνηκε ούτε στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά ούτε και σε αυτό με την Αρμάνι. Όταν οι αντίπαλες ομάδες έχουν καλή front line με ποιότητα και... ποσότητα στα κορμιά, είναι δεδομένο ότι θα κλείνουν προς τα μέσα «θωρακίζοντας» τη ρακέτα τους. Κάτι που έκανε η Ρεάλ με αποτέλεσμα να δώσει τα σουτ στον Παναθηναϊκό και πιο συγκεκριμένα στον Νικ Καλάθη, τον οποίο έπαιξαν... προκλητικά under.

Αποτέλεσμα; Να έχει πρώτα στο μυαλό το σκοράρισμα με 1/8 τρίποντα και όχι στην δημιουργία μένοντας στις 5 ασίστ από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν έδωσε καμία ασίστ από 22' μέχρι και το τέλος του αγώνα. Και όταν ο Καλάθης έχει «μηδέν» ασίστ για 18 λεπτά, εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του.

Και όχι τίποτε άλλο, αλλά πήγε στράφι και η καλή -σε γενικές γραμμές- προσπάθεια στην άμυνα όπου περιόρισε και τη Ρεάλ (μετά τις ΤΣΣΚΑ και Αρμάνι) πολύ πιο κάτω από τους μέσους όρους της. Όμως η επιθετική κατάρρευση έμελλε να καθορίσει τον τελικό νικητή. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια το να δει κάποιος μόνο το τρίποντο και προσπεράσει τα όσα προηγήθηκαν, ουσιαστικά βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος.

Για δεύτερο σερί εντός έδρας ματς μετά από αυτό με την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός έχασε την διαφορά ασφαλείας. Απέναντι στους Βάσκους δεν το πλήρωσε, κόντρα στη Ρεάλ δεν τη... γλίτωσε. Αν μη τι άλλο αυτό είναι κάτι που προκαλεί προβληματισμό και δίνει τροφή για σκέψη. Όμως κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το εξαιρετικό μπάσκετ που έχει παίξει τον τελευταίο μήνα και ούτε η ήττα από τη Ρεάλ μπορεί να μειώσει την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μην ξεχνάτε κάτι. Μιλάμε για τη Ρεάλ. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Την ομάδα με την καλύτερη front line. Και μάλιστα σε αυτό το ματς δεν έπαιζε και ο Ρέγιες.

Με αυτήν την ήττα μάλλον αποχαιρετά την 6η θέση, οπότε και το διασταύρωμα με τη Ρεάλ. Που ξέρετε; Ίσως να είναι για καλό γιατί όπως έχει αποδειχθεί μερικές ομάδες απλά δεν... ταιριάζουν σε κάποιες άλλες. Και η Ρεάλ δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό.

ΥΓ1: Ο Παπαγιάννης είπε ότι το ματς κρίθηκε από τις δικές του χαμένες βολές! Όχι και πάλι όχι! Φυσικά και ΔΕΝ κρίθηκε από τις δικές του βολές. Όμως κρατάω κάτι άλλο. Ότι βγήκε να πάρει ευθύνη. Και αυτό από μόνο του, σημαίνει πολλά. Είναι μικρός και πρέπει μέσα στην ομάδα να του δώσουν να καταλάβει ότι δεν φταίει για τις βολές γιατί η ψυχολογία ενός παίκτη μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.

ΥΓ2: Νίκη με την Μπουντούτσνοστ και «καθάρισε» με την πρόκριση. Το ματς της χρονιάς (μέχρι τα επόμενα...)

ΥΓ3: Μόνο 12 ασίστ ο Παναθηναϊκός στο ματς. Λέει πολλά αυτός ο αριθμός.