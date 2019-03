Η Ρεάλ έφυγε στον αιφνιδιασμό,ο Καμπάτσο πρόσφερε έτοιμο καλάθι στον Τόμπκινς αλλά ο Αμερικανός λογάριασε χωρίς τον Έλληνα φόργουορντ.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πήρε τα βήματα κι έκοψε στο ταμπλό το lay up του Τόμπκινς.

Ioannis Papapetrou doesn't give up on it and gets a HUGE block #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/elQbmhK3Qf

