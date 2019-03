Θέαμα μοιράζει ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Καλάθης ύψωσε την μπάλα για τον Παπαγιάννη και αυτός κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στον Ταβάρες.

Δείτε το alley oop

.@Nick_Calathes15 puts the ball up over the leagues leading shot stopper for @G_P_06 to SLAM it down #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fm1XRq1QK8

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Μαρτίου 2019