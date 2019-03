Πιτίνο: Φόρεσε κασκόλ Παναθηναϊκού, έντυσε τον φίλο του στα πράσινα και πήγε Ακρόπολη! (pic)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ φορούσε και το ανάλογο outfit με πράσινο κασκόλ, ενώ φρόντισε να... ντύσει και τον φίλο του και πάλαι ποτέ επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των Νικς με μπλούζα του «τριφυλλιού».

«Δύο πρώην Νικς επισκέφθηκαν την Ακρόπολη σε μια ημέρα με δυνατό αέρα στην Αθήνα. Σχεδόν 40 χρόνια υπέροχης φιλίας με τον Dr Νόρμαν Σκοτ. Σε 48 ώρες θα δει το παιχνίδι με Ρεάλ. Ξεχωριστός φίλος», έγραψε ο Πιτίνο στο twitter.

Two ex-Knicks visiting the Acropolis on a windy day In Athens. Almost a 40 year great friendship with Dr Norman Scott. In for 48 hrs to see the Real Madrid game. Special friend. pic.twitter.com/AlUajsQZ5T

— Rick Pitino (@RealPitino) 28 Μαρτίου 2019