Ρεκόρ εισιτηρίων η Ζαλγκίρις στην ιστορία της Euroleague (pic)

Κανείς δεν ξέρει αν η Ζαλγκίρις θα παίξει ξανά φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι στο γήπεδό της αφού οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις της είναι σε Πειραιά και Μαδρίτη και η πρόκριση της μοιάζει αμφίβολη.

Αυτό δεν την εμπόδισε να γράψει ιστορία ως η ομάδα με τα περισσότερα εισιτήρια σε μία σεζόν από καταβολής Euroleague.

Σε 10 από τα 15 φετινά ματς έκανε sold out και γενικά είχε 14.737 φιλάθλους κατά μέσο όρο.

Το προηγούμενο ρεκόρ άνηκε στον Ερυθρό Αστέρα με 14.496 τη σεζόν 2014-15 και στην τρίτη θέση βρίσκεται πλέον η Φενέρμπαχτσε με 13.935 από την προ Ομπράντοβιτς εποχή (2010-11).

It's official: #Zalgiris has the greatest fans in @EuroLeague history! https://t.co/Tpx6g1vjLQ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 27 Μαρτίου 2019