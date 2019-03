Καλάθης: Η EuroLeague παρουσίασε το εντυπωσιακό σερί στις ασίστ (vid)

Η regular season στην EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, η Φενέρμπαχτσε, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ρεάλ, η Εφές και η Μπαρτσελόνα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs κι εκκρεμούν τρεις θέσεις για να συμπληρωθεί το «παζλ» των προημιτελικών.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός μετράει έξι συνεχόμενες νίκες και θέλει να ολοκληρώσει το comeback στις τελευταίες αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπουντούτσνοστ ενώ ο Νικ Καλάθης έχει μοιράσει 9+ ασίστ σε αυτό το διάστημα.

Ο Καλάθης έχει φέτος 245 ασίστ σε 28 αγώνες, ήτοι 8.8 μ.ό.

.@Nick_Calathes15 has dished at least 9 assists in six straight games #GameON pic.twitter.com/o0Z1F8Jz5V

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Μαρτίου 2019