Η 29η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Με την ψυχολογία υπέρ του από τις έξι σερί νίκες, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ (28/03, 21:00).

Με τον κόσμο στο πλευρό του, το «τριφύλλι» θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει ακόμα ένα καλό αποτέλεσμα, για να μπει στα playoffs και να μην περιμένει την τελευταία αγωνιστική για να δει τι θα γίνει.

Από την άλλη, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό, αλλά η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ θα τα δώσει όλα, για να διεκδικήσει κάθε πιθανότητα που έχει για να είναι οριστικά στην οκτάδα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 29η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (28/03, 21:00, 10-13)

The role of @keith_langford may have changed, but he is just as important as ever for @paobcgr #GameON pic.twitter.com/d96Gnb6MdZ — EuroLeague (@EuroLeague) 26 Μαρτίου 2019

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.8) και 2ος σε κλεψίματα με 1.8 ανά αγώνα. Συνολικά είναι 8ος σε ασίστ (964) και έχει 258 κλεψίματα (6ος).

Ο Παπαγιάννης είναι 2ος σε δίποντα (75.00%) και ο Αντετοκούνμπο 3ος (72.88%).

Ο Γκιστ με 24 ακόμα πόντους φτάνει τους 2.000.

Ο Γιουλ έχει 34/34 βολές και ο Τόμπκινς 10/10.

Ο Αγιόν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.3 ανά αγώνα.

Ο Καμπάτσο είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 1.7 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.777) και 3ος σκόρερ (2.990π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 6ος σκόρερ με 2.822 πόντους και 6ος πασέρ με 1.019 ασίστ.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (28/03, 21:05, 0-1)

250 wins in the #EuroLeague for @MaccabitlvBC... The 251st this week would be a VITAL one!#GameON pic.twitter.com/bfzzwWCoPo — EuroLeague (@EuroLeague) 26 Μαρτίου 2019

Ο Μπλακ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.1 ανά αγώνα.

Ο Τάιους είναι 3ος σε τάπες με 1.1 ανά ματς και συνολικά έχει 207.

Ο Έρικσον έχει 15/15 βολές.

Ο Όλιβερ με 8 ασίστ φτάνει τις 100 στην Euroleague.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (28/03, 21:45, 3-10)

A career night for @TheNatural_05 The @OlimpiaMI1936 guard dropped 35 points for his #EuroLeague highest points total in a game #GameON pic.twitter.com/cNHdSZF9yQ — EuroLeague (@EuroLeague) 26 Μαρτίου 2019

Ο Νάναλι έχει 13/13 βολές.

Ο Τζέιμς είναι 1ος σκόρερ φέτος με 20.4 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 6.6 ασίστ ανά ματς και 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 21.4 βαθμούς.

Ο (τραυματίας) Γκουντάιτις είναι 4ος σε ριμπάουντ με 7.1 ανά αγώνα, 5ος σε τάπες με 1.0 και 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.7 βαθμούς.

Ντατόμε και Μαχμούτογλου έχουν από 9 εύστοχες βολές έκαστος.

Ο Βέσελι είναι 3ος σε ranking με 19.3 βαθμούς κατά μέσο όρο και 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Μέλι με 18 πόντους ακόμα φτάνει τους 1.500, οι Κάλινιτς και Γκριν με 25 και 35, αντίστοιχα, τους 1.000.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (28/03, 22:00, 2-1)

This week's games / Els partits de la setmana / Los partidos de esta semana 28/3 (21h): @FCBbasket - Buducnost VOLI 31/3 (17h): Barça Lassa - BAXI Manresa #ForçaBarça! pic.twitter.com/28JOSYZp3v — Barça Basket (@FCBbasket) 26 Μαρτίου 2019

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.395).

Ο Ερτέλ είναι 3ος σε ασίστ με 1.144.

Ο Κόουλ έχει 12/12 βολές και ο Μπελ 8/8.

ΧΙΜΚΙ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (29/03, 19:00, 2-7)

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (23.8) και στο σύστημα αξιολόγησης (23.9β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει χάσει περίπου τη μισή σεζόν (14 ματς) δεν μπορεί να μπει στην... κούρσα για τους κορυφαίους.

Ο Κρόκερ έχει 21/21 βολές και ο Μάρκοβιτς 10/10.

Ο Μίκι είναι 3ος σκόρερ με 14.5 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Τζένκινς θέλει 27 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Χίγκινς έχει 21/21 βολές, ο Πίτερς 13/13 και ο Βορόντσεβιτς 11/11.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ με 1.067 στη διοργάνωση.

Ο Κλάιμπερν είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης (18.4β.) και 3ος σε ριμπάουντ (7.3) ανά ματς.

Ο Χίγκινς είναι 2ος σκόρερ με 15.1 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό είναι 5ος σε πόντους με 14.4 ανά παιχνίδι.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (205) και 11ος σε ριμπάουντ (1.113).

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (29/03, 19:15, 0-1)

Ο Ντάγκλας είναι 2ος σκόρερ με 14.3 πόντους ανά αγώνα κι είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.7.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.3 ανά παιχνίδι.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.3 ανά ματς.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.37%.

Ο Γιόβιτς κατέχει το ρεκόρ στις ασίστ, αφού έχει μοιράσει 19.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (29/03, 21:30, 8-9)

In what could prove to be one of @Baskonia most important wins of the season @LucaVildoza (20pts) played a HUGE part #GameON pic.twitter.com/0e4qekbQ2g — EuroLeague (@EuroLeague) 24 Μαρτίου 2019

Ο Χουέρτας έχει 18/18 βολές.

Ο Πουαριέ είναι 1ος ριμπάουντερ φέτος με 8.0 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 3.3.

Ο Μπομπουά έχει σερί 21 εύστοχων βολών και ο Ντάνστον 9.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.2) ανά παιχνίδι.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.3.

Ο Ντάνστον είναι 4ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (220). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (374).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (29/03, 21:30, 12-9)

Congratulations to Georgios Printezis of @olympiacosbc who moves to second in the all time 2-pointers made #GameON pic.twitter.com/zG7fp7941n — EuroLeague (@EuroLeague) 25 Μαρτίου 2019

Ο Μιλουτίνοφ είναι 2ος σε ριμπάουντ με 7.8 ανά αγώνα, 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.3) και 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.3 βαθμούς.

Ο (τραυματίας) Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.414 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.991 πόντους στη διοργάνωση. Θέλει 9 ακόμη πόντους, για να γίνει ο δεύτερος, μετά τον Ναβάρο, που φτάνει τους 4.000.

Ο Πρίντεζης είναι 6ος ριμπάουντερ (1.210) και 5ος σκόρερ με 2.896 πόντους.

Ο Γκριγκόνις έχει 44/44 βολές και ο Μιλάκνις 10/10.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.733) και 4ος σκόρερ (2.966π.) στο θεσμό.