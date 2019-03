Τα «συγχαρητήρια» της Euroleague στον Πρίντεζη! (pic)

Αποθέωση και συγχαρητήρια για το νέο κατόρθωμα του Γιώργου Πρίντεζη, έστειλε η Euroleague. Ο διεθνής φόργουορντ ανέβηκε στην δεύτερη θέση όλων των εποχών, με τα περισσότερα εύστοχα δίποντα στην διοργάνωση και φυσικά τα «συγχαρητήρια» του ανήκουν.

Πλέον, έχει 959 εύστοχα δίποντα και... κυνηγά τον Τόμιτς, που έχει 1031 και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Τρίτος με 958 είναι ο Φελίπε Ρέγιες.

Congratulations to Georgios Printezis of @olympiacosbc who moves to second in the all time 2-pointers made #GameON pic.twitter.com/zG7fp7941n

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Μαρτίου 2019