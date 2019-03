Το ευχαριστώ της «πράσινης» ΚΑΕ στους 500 φιλάθλους του Ντέζιο! (pic)

Το «τριφύλλι» είχε θερμή συμπαράσταση από τον κόσμο της ομάδας, αφού βρέθηκαν στις εξέδρες του «Palabancodesio» περίπου 500 φίλαθλοι οι οποίοι έσπρωξαν την ομάδα στη μεγάλη νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η διοίκηση των «πρασίνων» δεν ξέχασε να τους ευχαριστήσει γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πάντα στο πλευρό μας! Ευχαριστούμε!»

