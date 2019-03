H Άλμπα επικράτησε εκτός έδρας της Ανδόρας με 81-87, έκανε το 2/2 στις αναμετρήσεις με τους Ισπανούς και πλέον θα διεκδικήσει το EuroCup κόντρα στη Βαλένθια που νωρίτερα απέκλεισε την Ούνικς Καζάν.

Η ομάδα του Αϊτο Γκαρθία Ρενέσες κατέβασε 36 ριμπάουντ αντί 26 της Ανδόρας και υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε 19 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-51, 62-73, 81-87.

PEYTON SIVA! @PeypeySiva3 with a circus shot to beat the halftime @albaberlin | #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YfgUFjjnYu

.@joshisaibou beats the shot clock with an impossible three-point shots.

HOW DID HE DO IT?@albaberlin | #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ngCqMLQq7M

— EuroCup (@EuroCup) 22 Μαρτίου 2019