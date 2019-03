Κλάιμπερν: Οπαδός της Φενέρ απείλησε την γυναίκα του ότι θα τον σκοτώσει! (pic)

Ο γκαρντ/φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ έκανε ξανά μια εξαιρετική εμφάνιση στην Euroleague, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Φενέρ, και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Αυτός, όμως, δεν άρεσε σε έναν οπαδό της τούρκικης ομάδας, ο οποίος δεν δίστασε να ξεπεράσει τα όρια και να στείλει μήνυμα στην γυναίκα του Κλάιμπερν, στο οποίο απειλεί ότι θα σκοτώσει τον άντρα της.

«Πες στον άντρα σου ότι θα τον σκοτώσουμε σε 3 ημέρες... Και ναι, είμαστε στη Ρωσία, και κυνηγάμε ήδη τον άντρα σου. Εσύ και η οικογένειά σου θα είστε ασφαλείς, δεν έχετε να ανησυχείτε. Παρόλα αυτά, δεν απομένει πολύς χρόνος στον Κλάιμπερν», έλεγε το μήνυμα.

Ο Κλάιμπερν δημοσιοποίησε το αηδιαστικό μήνυμα και κάλεσε τις Φενέρ και Euroleague να αναλάβουν ευθύνες.

@EuroLeague @FBBasketbol what y’all going to do about stuff like this?? pic.twitter.com/BoSzuQ8w96

— Will Clyburn (@Da_Thrill21) 22 Μαρτίου 2019