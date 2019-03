Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Γκραν Κανάρια-Ολυμπιακός, η συνεργασία των Μάρκους Έρικσον και Τζέικομπ Ουίλι ήταν εκείνη που ξεχώρισε και εντυπωσίασε τους φίλους των γηπεδούχων.

.@Jwiley_24 with the alley-oop finish @GranCanariaCB are in dreamland #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wwTnuoIBIL

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Μαρτίου 2019