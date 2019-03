Όταν σε έχει βαφτίσει ο Μάικλ Τζόρνταν, πώς να μην κάνεις ματσάρες μετά;

Ο Κόρι Χίγκινς αποδείχθηκε και πάλι «ήρωας» για την ΤΣΣΚΑ, αφού την οδήγησε στη νίκη επί της Φενέρ!

Λίγα 24ωρα μετά το «διπλό» που έδωσε στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην έδρα της Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έβαλε 7 σερί πόντους στο τέλος, πετυχαίνοντας μεγάλο σουτ για το 68-65.

Πάνω στην «τρέλα» των πανηγυρισμών, γύρισε στον κόσμο και τα... έδειξε!

This is his house @chiggins11 #GameON pic.twitter.com/GSWHRn2qHA

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Μαρτίου 2019