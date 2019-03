Η 28η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 8η θέση (14-13) και φιλοξενούνται από την Γκραν Κανάρια με μοναδικό στόχο ακόμα μια νίκη, που θα τον εδραιώσει στις θέσεις των playoffs, ενώ την ίδια στιγμή, το «τριφύλλι» θέλει να συνεχίσει να νικά και να κρατά τις ελπίδες του ζωντανές.

Η 28η αγωνιστική πάντως είναι πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ, με ντέρμπι κορυφής ΤΣΣΚΑ Μόσχας απένταντι σε Φενέρμπαχτσε και «μάχες» σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 27η αγωνιστική.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΤΣΣΚΑ (21-6) – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (23-4) (21/3, 19:00)

Η ΤΣΣΚΑ έχει τρομερό πλεονέκτημα έναντι της Φενέρμπαχτσε με 17-8 νίκες υπέρ της.

Κάιλ Χάινς και Κώστας Σλούκας ήταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό και κατέκτησαν μαζί δύο Euroleague, το 2012 και το 2013.

Γκριν, Χάντερ και Χάκερ ήταν συμπαίκτες στην Σιένα την σεζόν 2013/14, ενώ Γκριν και Χάκετ συνυπήρξαν και στον Ολυμπιακό την σεζόν 2016/17.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (6-21)– ΕΦΕΣ (17-10) (21/3, 21:00)

Η Εφές διέλυσε την Μπουντούτσνοστ στον πρώτο γύρο με 106-68, με τον Μπομπουά να πετυχαίνει 22 πόντους σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Η εμφάνιση αυτή της Εφές είχε index rating 155, αριθμός ρεκόρ για τον σύλλογο, ενώ ισοφάρισε το 9 καλύτερο στην ιστορία της Euroleague.

Οι δύο ομάδες είχαν από μία νίκη της σεζόν 1999-2000, αλλά από τότε δεν είχαν παίξει ξανά επίσημο παιχνίδι.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (12-15)– ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (16-11) ( 21/3, 21:00)

Η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 3-0 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σβετλάβ Πέσιτς που αγωνίζεται για την Μπάγερν, είναι γιος του προπονητή της Μπαρτσελόνα, Μάρκο Πέσιτς.

Ο Κόπονεν πήγε το καλοκαίρι στους Γερμανούς, αφού ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια στην ισπανική ομάδα.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (7-20) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (14-13) (21/3, (22:30)

Είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Λας Πάλμας, για να αντιμετωπίσει την Γκραν Κανάρια.

Στον πρώτο γύρο ο Σπανούλης είχε κάνει μεγάλη εμφάνιση με 21 πόντους και 8 ασίστ, που τον έβγαλε και MVP της αγωνιστικής.

Ο Κιμ Τιλί πέρυσι αγωνίστηκε για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μάρκους Έρικσον και ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα δύο σεζόν (2015-2017)

XIMKI (9-18) - MAKAMΠΙ (12-15) (22/3, 19:00)

Η Χίμκι έκανε ρεκόρ στη Euroleague με 11 μπλοκ στο 88-67 επί της Μακάμπι τον Γενάρη του 2013.

Ο Αλεξέι Σβεντ πέτυχε ρεκόρ καριέρας στις ασίστ (12) απέναντι στη Μακάμπι στη νίκη με 94-91 τον περασμένο Μάρτη

Ο Άλεξ Τάιους είχε κάνει ρεκόρ καριέρας στα κλεψίματα με 4, στο ίδιο ματς.

ZAΛΓΚΙΡΙΣ (12-15) - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (4-23) (22/3, 20:00)

