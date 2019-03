Ο Μάικ Τζέιμς κέρδισε κατά κράτος τον προσωπικό του αντίπαλο και προκειμένου να αποφύγει τον γίγαντα Ουόλτερ Ταβάρες, εκτέλεσε από μακριά, έδωσε τεράστια καμπύλη και άφησε τη μπάλα χωρίς να την ισορροπήσει στο αριστερό του χέρι.

.@TheNatural_05 makes everything look so easy #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/U3cKeLQEs9

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2019