Η συνεργασία των Κιλπάτρικ - Παπαπέτρου έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια.

Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα μέσα σε πανδαιμόνιο.

Going UP!

Ioannis Papapetrou with the alley-oop in transition!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W8ANlRSwPP

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2019