Θέαμα μοιράζει ο Ταρίκ Μπλακ στο ματς με την Ζαλγκίρις.

Ο ψηλός της Μακάμπι έκανε 2 εκπληκτικά καρφώματα, τελειώνοντας τις έξοχες πάσες των συμπαικτών του.

Bounce pass in between the defense from @Mreezy20

Of course @TarikBlack25 was gonna slam it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/TNQx2eNvPO

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2019